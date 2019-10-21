Рябошапка подписал приказ о создании Департамента процессуального руководства дел Майдана при ГПУ

В понедельник, 21 октября, Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о создании в Генеральной прокуратуре Департамента процессуального руководства по уголовным производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013 - 2014 годах.

Об этом сообщают в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

В состав департамента будут входить три отдела. Деятельность Департамента будет сосредоточена на процессуальном руководстве в процессах о преступлениях, совершенных во время Майдана 2013-2014 годов.

В то же время, приказом ликвидируется управление организации и процессуального руководства по уголовным производствам и преступлениям специальной категории.

Напомним, в апреле 2019 года тогдашний президент Петр Порошенко во время участия в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил, что недоволен работой департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры, расследующего преступления против активистов Революции Достоинства.