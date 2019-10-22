Генпрокуратура переквалифицировала обвинение против экс-замминистра Грымчака на более «мягкую» статью

Генеральная прокуратура сняла с бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака подозрение в мошенничестве и смягчила его до злоупотребления влиянием.

Об этом сообщил адвокат Грымчака Дмитрий Мельник агентству «Украинские новости».

«На прошлой неделе ему переквалифицировали подозрение, теперь вменяют ч. 3 ст. 369-2», - сообщил он.

Адвокат отметил, что 21 октября Киевский апелляционный суд должен был рассмотреть жалобу на продление ареста Грымчака, но перенес заседание на 12 ноября. При этом срок ареста и срок досудебного расследования заканчиваются 14 ноября.

Защитник отметил, что Грымчак остается под стражей, так как залог 6 млн гривен за него не внесен. После переквалификации подозрения дело Грымчака должно быть передано в Национальное антикоррупционное бюро по подследственности и, соответственно, подлежит рассмотрению в Высшем антикоррупционном суде.

Ранее Грымчаку вменяли ч.4 ст.190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой), санкция которой - лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Сейчас ему вменяют ч.3 ст.369-2 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды), которая наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

Как известно, 14 августа задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака. Его подозревают в вымогательстве от представителя юридического лица неправомерную выгоду в общем размере 1,1 миллиона долларов. Также вместе с замминистром Грымчаком задержали еще и брата его жены Игоря Овдиенко. Позже в НАБУ рассказали подробности дела о взятке замминистра Грымчака – он обещал решить проблему с судами через заместителя Луценко.

Прокуратура просила суд отправить заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака под стражу с возможностью залога в размере 12,5 миллиона гривен.