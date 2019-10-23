В Китае осудили пять киллеров, которые перепродавали друг другу «заказ» на убийство бизнесмена

Суд Китая 18 октября вынес приговор шести обвиняемым в организации покушения на местного бизнесмена. История преступления разошлась в соцсетях как «самая китайская история на сегодня»: в ней сошлись нечестная конкуренция и сразу пять киллеров, которые перепродавали друг другу заказ, пока о замысле не узнала сама «цель».

Об этом сообщает «Tjournal».

Дело началось ещё в 2013 году: владелец риэлторской компании Тан Юхуэй из городского округа Наньин нанял киллера, чтобы устранить конкурента по фамилии Вей. До этого Вей подавал в суд на Юхуэйя.

Предполагалось, что киллер по имени Си Гуаньгань выполнит заказ сам. Юхуэй заплатил ему 2 миллиона юаней наличными, а также дал копию документов Вея, номер телефона и номерные знаки. Но киллер не стал выполнять заказ, запустив цепочку событий:

1. Гуаньгань оставил себе половину от 2 миллионов юаней, а на вторую половину суммы нанял другого киллера Мо Тяньсяня, чтобы убить Вея. Также первый киллер после передачи заказа пришёл к заказчику за дополнительным миллионом, но не получил денег; 2. Второй киллер тоже не стал выполнять заказ, наняв третьего киллера за 270 тысяч юаней; 3. Третий киллер продолжил линию аутсорсинга и нанял четвёртого киллера – уже за 200 тысяч юаней; 4. Четвёртый киллер за убийство Вейя предложил 100 тысяч юаней китайцу по имени Линь Сянси. Он стал пятым киллером в цепочке перепродажи заказа.

Линь посчитал, что 100 тысяч юаней не стоят того, чтобы убивать человека. Поэтому в 2014 году (передача заказа продолжалась почти год) он связался с Веем, своей целью, предложив тому инсценировать свою смерть. Вей в ответ пошёл в полицию – всех шестерых человек, поучаствовавших в цепочке организации убийства, арестовали.

В итоге бизнесмен Там Юхуэй получил 5 лет тюремного срока, первый киллер – 3,5 года, второй и третий киллеры – 3 года 3 месяца, четвертый киллер – 3 года, а пятый – 2 года 7 месяцев.

Напомним, что ранее киевская бизнес-вумен, которую «заказал» её муж, ранее сама наняла бандитов, чтобы его жестоко избили.