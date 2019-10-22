Экс-нардеп Микитась по телефону обсуждал возможность убийства свидетеля по делу, по которому он проходит, - САП

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) заявили, что бывший народный депутат Максим Микитась, подозреваемый в завладении имуществом Нацгвардии, обсуждал по телефону возможность убийства свидетеля и подозреваемого по данному делу.

Об этом сказал прокурор САП на заседании Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда, передает «Центр противодействия коррупции».

По словам прокурора, материалы негласных следственных розыскных действий («прослушки») свидетельствуют о том, что Микитась имеет связи с криминальным миром.

Также прокурор САП считает, что следственный судья ВАКС, чье решение о мере пресечения сегодня оспаривается, не обосновал низкий размер залога в размере 5,5 млн грн.

Между тем, адвокаты Микитася требовали закрыть судебное заседание из-за «прослушки».

Напомним, что бывшего нардепа и экс-главу строительной корпорации Укрбуд Максима Микитася подозревают в присвоении 82 млн грн при обмене квартир для военных Нацгвардии. 4 октября Высший антикоррупционный суд выпустил Микитася под залог и на него надели электронный браслет.