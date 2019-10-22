Полиция задержала николаевца, который откапывал человеческие черепа: один оставил на Садовой, второй принес бывшей девушке

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В Николаеве 22 октября полиция задержала 27-летнего мужчину, который откапывал человеческие черепа в склепе на некрополе.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Напомним, ранее сообщалось, что в урне для мусора возле остановки общественного транспорта на перекрестке улицы Садовой и проспекта Центрального нашли череп. Его правоохранители изъяли и направили на экспертизу.

Затем ночью в полицию Заводского района обратилась девушка, которая сообщила, что на пороге у дверей своей квартиры она нашла человеческий череп с запиской личного характера. Судя по ее содержанию, девушка поняла, что такой подарок ей оставил знакомый, с которым у нее раньше были отношения.

Мужчину разыскали оперативники возле церкви по улице Садовой. Он признался, что принес череп девушке, а также положил другой череп в урну. Затем он показал, где достал черепа. Оказалось, что мужчина достал их из старинного склепа на кладбище по улице Степной. Там он устроил себе место для ночлега и временно жил прямо в склепе. Когда прибыли сотрудники полиции, то увидели еще шесть черепов, которые он разложил возле места захоронения.

Задержанного подозревают по части 1 статьи 297 Уголовного кодекса Украины («Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего»). Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

Вадим Богданов

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