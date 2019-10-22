Полиция задержала николаевца, который откапывал человеческие черепа: один оставил на Садовой, второй принес бывшей девушке

В Николаеве 22 октября полиция задержала 27-летнего мужчину, который откапывал человеческие черепа в склепе на некрополе.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Напомним, ранее сообщалось, что в урне для мусора возле остановки общественного транспорта на перекрестке улицы Садовой и проспекта Центрального нашли череп. Его правоохранители изъяли и направили на экспертизу.

Затем ночью в полицию Заводского района обратилась девушка, которая сообщила, что на пороге у дверей своей квартиры она нашла человеческий череп с запиской личного характера. Судя по ее содержанию, девушка поняла, что такой подарок ей оставил знакомый, с которым у нее раньше были отношения.

Мужчину разыскали оперативники возле церкви по улице Садовой. Он признался, что принес череп девушке, а также положил другой череп в урну. Затем он показал, где достал черепа. Оказалось, что мужчина достал их из старинного склепа на кладбище по улице Степной. Там он устроил себе место для ночлега и временно жил прямо в склепе. Когда прибыли сотрудники полиции, то увидели еще шесть черепов, которые он разложил возле места захоронения.

Задержанного подозревают по части 1 статьи 297 Уголовного кодекса Украины («Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего»). Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.