Николаевский вандал рассказал, зачем он откапывал черепа: «С целью освобождения человеческих душ»

Полиция опубликовала видео с николаевцем, который откопал на некрополе шесть человеческих черепов в склепе.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Напомним, что ранее возле остановки на пересечении улицы Садовой и проспекта Центрального в урне нашли человеческий череп. Полиция спустя некоторое время возле собора на Садовой задержала николаевца, который оставил череп возле остановки. Также оказалось, что другой череп он принес своей бывшей девушке и оставил ей с запиской. Всего он откопал шесть черепов.

Судя по видео, задержанный спал в склепе под землей. Он рассказал, что первый череп принес свидетелям Иеговы, которые постоянно стояли на Садовой и рассказывали о Боге. Отметим, что когда полиция изымала череп на Садовой, то рядом с местом происшествия были свидетели Иеговы.

Второй череп задержанный принес бывшей девушке - так он рассказал о своем поступке:

Задержанный: Белый череп, да, я принес ей. Чтобы донести свои мысли, поиска правды. Я тоже хочу узнать правду. Представительница полиции: Вы ей принесли череп вместе с запиской. Почему череп, а не цветы, шоколадку? З: Наверное, кому что нравится. П: Вам нравятся черепа? З: Мне нет. Ей, наверное, да. П: Она вам об этом говорила? З: Нет… Почувствовал сердцем… Я верующий человек.