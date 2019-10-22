В Киеве мошенник вымогал $150 тысяч у кандидата в главы РГА – он обещал продвинуть его в проекте «LIFT»

В Киеве полиция и СБУ 22 октября задержали подозреваемого в мошенничестве, который вымогал 150 тысяч долларов у кандидата на должность председателя одной из районных администраций Киевской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Мошенник заявлял кандидату на должность главы РГА, что у него якобы есть «связи» в Офисе Президента Украины. Кандидат пытается стать главой РГА в рамках проекта «LIFT» (проект команды Зеленского для набора новых людей на руководящие должности – ПН).

Всего у кандидата вымогали 150 тысяч долларов США. Подозреваемого задержали во время получения части указанных денег – 30 тысяч евро.

Напомним, что ранее в Киеве задержали подозреваемых в мошенничестве после передачи 250 тысяч долларов. Они представившись доверенными лицами Президента Украины, требовали от бывшего сотрудника ГП «Укрспецэкспорт» передать им 570 тысяч долларов за решение вопроса о назначении его на руководящую должность в государственном концерне «Укроборонпром».