В Николаеве судят бывшую кассиршу «Ощадбанка», которая присвоила деньги клиента

Центральный районный суд Николаева начал разбирательство в деле 54-летней бывшей сотрудницы «Ощадбанка», которая обвиняется в присвоении денег клиента.

Об этом сообщили в пресс-службе Центрального районного суда.

Обвиняемая работала старшей контролером-кассиром в одном из филиалов «Ощадбанка» в Центральном районе. Она с использованием поддельных документов присвоила 2,5 тысячи гривен.

Прокурор во время суда заявил ходатайство о судебном разбирательстве в упрощенном порядке. Указанное ходатайство, с учетом мнений сторон, суд удовлетворил. Обвиняемая свою вину признала в полном объеме, пояснила, что уговорила одного из клиентов, который открыл депозитный счет, оставить ей на хранение банковскую карточку. В дальнейшем она трижды снимала проценты с депозитного счета. Она сообщила, что компенсировала все убытки и искренне раскаялась в содеянном.

Напомним, что ранее на Николаевщине сотрудница «Ощадбанка» завладела деньгами 11 вкладчиков.