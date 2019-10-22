СБУ провела обыски на киевском предприятии, которое подозревают в контрабанде оружия

В Киевской области предприятие незаконно ввозило в Украину детали к оружию и продавало заграницу боевое оружие под видом спортивного.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Менеджмент частного предприятия, которое специализируется на разработке оружия, наладил схему противоправного ввоза из-за границы составных частей боевого автоматического оружия. Для беспрепятственного растаможивания товара дельцы ввозили его под видом оружия нелетального действия. Затем на мощностях предприятия они собирали и поставляли оружие на отечественные рынки и за границу под видом спортивного.

Во время проведения спецоперации изъяли на одном из таможенных постов в Киевской области партию комплектующих для изготовления более 150 единиц вооружения. В ходе санкционированных обысков по месту жительства фигурантов и в офисе предприятия следователи СБУ изъяли еще более 30 пистолетов, пистолет-пулемет, винтовки, подствольные гранатометы и гранаты. Также нашли почти 3 тысячи боеприпасов к стрелковому и другому оружию военного назначения, финансовую документацию, подтверждающую подписание контрактов на поставки вооружения за границу.

Напомним, что ранее полиция задержала николаевца, пытавшегося продать патроны.