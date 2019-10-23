На Николаевщине и еще в двух областях контрабандисты строили яхты и вербовали персонал для переправки мигрантов и наркотиков из Турции в ЕС, – ГПСУ

Пограничники выявили группу, которая действовала на территории Николаевской, Херсонской и Одесской областей и занималась переправкой мигрантов и наркотиков из Турции в страны Европейского Союза.

Об этом сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Оперативные сотрудники Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы установили, что на территории Херсонской области действует организованная группа лиц, котрорая занимается незаконной переправкой мигрантов и наркотических веществ из Турции в страны ЕС, в частности в Грецию.

Вышеуказанная группа на территории Херсонской, Николаевской и Одесской областей подыскивала потенциальных жертв с финансовыми трудностями, которых в дальнейшем перемещали за границу и втягивала в противоправную деятельность.

В определенный день яхта с куратором и двумя завербованными украинцами выходила из одного из портов Украины в определенную точку у берегов Турции, где осуществляли посадку на борт мигрантов. Куратор после этого сходил с яхты и возвращался в Украину самолетом, а два гражданина Украины направлялись в ЕС вместе с незаконными мигрантами.

Как правило, правоохранительные органы стран ЕС задерживали яхту, а мигранты имели возможность получить статус беженца, а вот для украинцев - только суд и тюрьма, причем на достаточно большой срок.

Сейчас в Греции за такие преступления отбывают наказание около 300 украинцев.

Пограничные оперативные сотрудники, представители полиции АР Крым и Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым, обзорной группы катера «Балаклава» и при силовой поддержке отдела специальных действий Морской охраны и спецподразделения «ДОЗОР» провели ряд обысков на территории Херсонской и Николаевской областей.

Яхту задержали при выходе по запланированному маршруту. Сразу после этого совместная группа начала санкционированные судом обыски в местах проживания всех фигурантов дела.

Как результат, пограничники и полицейские обнаружили материалы, подтверждающие совершение противоправной деятельности, связанной с торговлей людьми (судовые билеты, свидетельства на различные яхты, акты осмотра малого судна, технический талон на яхту, морской сертификат, мобильные телефоны, ноутбуки, блокнот с черновыми записям, наркотические средства).

В действиях фигурантов дела выявлены признаки уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 149 Уголовного кодекса Украины («Торговля людьми»). Следственные действия продолжаются.

Напомним, как николаевские таможенники обнаружили контрабандных сигарет на ₴87 миллионов.