В Англии нашли фуру с 39 человеческими телами

В английском графстве Эссекс, в промышленной зоне городка Грейс, обнаружена фура с 38 телами взрослых и одного подростка внутри.

Об этом сообщает BBC.

Водитель грузовика, 25-летний мужчина из Северной Ирландии, был арестован по подозрению в убийстве.

Полиция Эссекса сообщила, что автомобиль прибыл из Болгарии и въехал в Великобританию через Холихед в субботу. Полиция не сказала бы, были ли найдены выжившие в грузовике.

Офицер местного департамента полиции Эндрю Маринер предупредил, что установление личностей жертв может занять много времени.

Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что «потрясен этим трагическим событием».

«Я получаю регулярные обновления информации, министерства внутренних дел работает с полицией Эссекса для установления, что же точно произошло», - добавил Джонсон.

Министр внутренних дел Прити Пател заявила, что она «шокирована и расстроена из-за этого очень трагического инцидента»

«Торговля людьми - подлый и опасный бизнес», - написала на своей странице в Тwitter член парламента от региона Таррок в Эссексе Джеки Дойл-Прайс и выразила надежду, что убийцы будут найдены и предстанут перед правосудием.

Напомним, как в урне для мусора возле остановки общественного транспорта на перекрестке улицы Садовой и проспекта Центрального нашли череп. Позже полицейские задержали 27-летнего мужчину, который откапывал человеческие черепа в склепе на некрополе.