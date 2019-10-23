Подозреваемого в госизмене экс-замминистра экономики арестовали с залогом ₴3,4 миллиона

Шевченковский районный суд Киева арестовал подозреваемого в государственной измене бывшего заместителя министра экономического развития и торговли Юрия Бровченко и назначил залог в размере 3,4 миллиона гривен.

Об этом со ссылкой на его адвоката Сергей Стретович сообщает «Левый берег».

«Сегодня суд избрал моему подзащитному меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом. Мы недовольны таким решением и будем его обжаловать в апелляции», - сообщил он.

Адвокат подчеркнул, что Бровченко категорически отвергает выдвинутые ему подозрения. Защита намерена просить суд отпустить экс-замминистра под круглосуточный домашний арест.

Напомним, 22 октября экс-чиновника, который с июля 2016 по сентябрь 2019 года был заместителем министра, отвечавшим за оборонную сферу, задержали в аэропорту «Борисполь». Ему сообщили о подозрении по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса («Государственная измена»).

По версии следствия, он может быть связан с подписанием заведомо убыточного контракта на изготовление и поставку линии по производству артиллерийских снарядов на заводе «Артем» на сумму 16,5 миллионов долларов. В результате незаконной сделки авансовый платеж в размере более чем 8,2 миллиона американских долларов был переведен на счета фиктивных оффшорных предприятий и присвоен участниками схемы. При этом иностранная компания оборудование Украине не поставляла.