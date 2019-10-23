На Киевщине женщина, прикрываясь волонтерством, похитила трёхмесячного ребёнка - введён план «Перехват»

В пгт. Коцюбинское в Киевской области в среду, 23 октября, неизвестная женщина похитила трёхмесячного мальчика у матери и скрылась на автомобиле. Полиция объявила план «Перехват».

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Киевской области.

Как известно, мать в преддверии познакомилась с якобы волонтерами, которые предложили обменять детские вещи. Не видя опасности, женщина дала подержать ребенку злоумышленнице и та схватила мальчика и скрылась на легковушке серебряного цвета.

Похитительница с черными волосами, в очках, была одета в жилетку синего цвета и джинсы. Сейчас злоумышленницу разыскивает полиция, в регионе введен план-перехват.

Как пишет Киев.Оперативный, мать оставила ребёнка женщине и зашла на почту. Когда вышла, женщины уже не оказалась.

Приметы женщины: лет 25, черные волосы, веснушки, очки для зрения черные (тут не ясно оправа черная или стекла), приехала на серебристом #Daewoo #Lanos (#68268KE). Малыш одет в разноцветный комбинезон и коричневую вязанную шапку, - пишет издание.

Напомним, ранее сообщалось, что в посольстве Дании в Украине насильственно удерживали ребенка, которого накануне похитили в Запорожье. Позже двухлетнего мальчика вернули матери.