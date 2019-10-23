На Николаевщине кассирша сожгла вагончик с игровыми автоматами, чтобы скрыть долг своего мужа

В Еланце полиция и прокуратура выяснили, что 31-летняя кассирша зала игровых автоматов выдумала историю о нападении и сама сожгла игорное заведение, в котором она работала.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Ранее кассир «Национальной лотереи «Спорт-лото» заявила в полицию, что неизвестные напали на вагончик с игровыми автоматами и сожгли игорное заведение.

«Женщина рассказала, что примерно в 5 утра в игорное заведение зашли двое неизвестных мужчин в масках. По ее словам, один из мужчин сразу подошел к ней и нанес удары кулаком в лицо, а второй в это время облил горючим помещение и поджег его. Затем якобы злоумышленники приказали женщине сесть в их автомобиль и увезли ее за пределы поселка, где и оставили», - отметили в прокуратуре.

В ходе расследования установили, что было ложное сообщение о совершении преступления. Женщина хотела скрыть долг своего мужа, который играл в «лотерею», и сама подожгла вагончик. Ей сообщили о подозрении по части 1 статьи 383 Уголовного кодекса Украины («Заведомо ложное сообщение органу досудебного расследования о совершении преступления»). Также по её заявлению продолжают расследовать уголовное производство по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»).