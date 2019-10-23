«На сцене, в эфире даст показания»: Арахамия пообещал привести на ток-шоу свидетеля, который подтвердит, что нардепам предлагали по $30 тысяч

Глава фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия заявил, что у него есть свидетель по делу о предложении 30 тысяч долларов взятки народными депутатами и пообещал привести этого свидетеля на телеканал для выcтупления в прямом эфире.

Об этом он сообщил во время брифинга в среду, 23 октября.

«Завтра на «1+1», меня пригласили на «Право на Владу», и я туда приведу одного свидетеля. Который на сцене, в эфире даст показания по этим 30 тысячам долларов, чтобы вся страна посмотрела на это», – заявил Арахамия.

По его словам, депутаты от «Слуги народа» неоднократно ему рассказывали, что их пытались подкупить. При этом прямых доказательств предложения взятки у Арахамии нет и он не мог сказать в чьих интересах предлагали деньги.

«Сначала мы услышали сигналы. Один депутат подошел и говорит: «Мне тут какие-то люди предлагают 25 тысяч долларов». За то, что я выйду или воздержусь от голосования. Зафиксировали это. Потом другая подошла и говорит: «Мне 30 предлагают». Давай все сигналы мы передадим в правоохранительные органы», – сказал Арахамия.

Также он отметил, что все члены финкомитета от «СН» готовы пройти полиграф, а один из них, Александр Качура, уже прошел процедуру детектора лжи.

Напомним, что на заседании парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 11 нардепов от «Слуги народа», в том числе и николаевская депутат Ирина Аллахвердиева, не проголосовали за законопроект №2047-д о ликвидации коррупционных схем во время оценки объектов недвижимости. Экс-нардеп Сергей Лещенко сообщил, что руководство фракции подозревает, что часть нардепов от «СН» отказались поддерживать проект закона за вознаграждение в размере 30 тысяч долларов.

Позже САП по этой информации о взятке открыла уголовное производство и поручила расследовать его детективам НАБУ.

Президент Зеленский заявил, что все члены комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на полиграфе после скандала о возможной коррупции. Также Президент отметил, что если будет малейшая информация о возможном коррупционном преступлении, то этот факт должны расследовать соответствующие органы, с дальнейшим лишением депутатского мандата, если факт подтвердится.