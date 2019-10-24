ГБР расследует причастность главы Николаевского облсовета Москаленко к подделке проекта решения о перераспределении ₴82,3 миллионов

Территориальное управление Госбюро расследований в Николаеве расследует причастность главы Николаевского облсовета к подделке проекта решения сессии о перераспределении бюджета на 82,3 миллиона гривен.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из соответствующего определения Заводского райсуда Николаева.

Как известно, 16 мая глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко несколько раз выносила проект решения о перераспределении денег на голосование депутатов, и только с третьей попытки они проголосовали за него. Всего за вынесенное после споров решение проголосовало 34 депутата, а для того, чтоб решение было принято, необходимо 33 голоса.

Следователи ГБР квалифицировали уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного части 2 статьи 366 («Служебный подлог») УК Украины. Сведения об этом внесли в Единый реестр досудебных расследований 20 июня.

Депутат дал показания, в которых отметил, что минимальное количество депутатов поддержали вышеупомянутый проект решения на сессии 16 мая, а 28 мая он получил текст этого решения и заметил, что он отличается от того, за который голосовали депутаты на сессии.

«Хочу отметить, что в решении были добавлены три пункта, которые отсутствовали в проекте решения, которые не обсуждались на заседании профильной комиссии и за какие депутаты на сессии не голосовали, а именно подпункты 7.11, 7.12, 7.13. Также были добавлены три приложения к решению, которых не было в проекте решения и которые не были известны ни ему, ни другим депутатам, принимавших участие в голосовании. При этом этими тремя пунктами перераспределялись средства областного бюджета на общую сумму 82 миллиона 260 тысяч гривен. Таким образом, без проведения процедуры обсуждения и голосования Председателем Николаевского областного совета Лицо_2 самовольно изменен текст решения и включенные в него пункты, которые перераспределяют средства областного бюджета», – передаются показания депутата.

Судья частично удовлетворил ходатайство следователя ГБР, разрешив доступ к документам облсовета и дпартамента финансов облгосадминистрации, которые имеют отношение к этому проекту решения и организации работы облсовета.

Также напомним, что еще до сессии депутат Николаевского областного совета Александр Бондарь обратился к главе облсовета Виктории Москаленко с рекомендацией снять с повестки дня предстоящей сессии вопрос «О внесении изменений в областной бюджет Николаевской области на 2019 год».

После голосования на сессии депутат областного совета от фракции «Відродження» Владислав Невеселый прокомментировал голосование за проект перераспределения бюджета, заявив, что оно прошло с нарушением.

А депутат Николаевского областного совта Вадим Олабин зарегистрировал заявление, в котором он просил не учитывать свой голос за проект по перераспределению бюджета.

Также депутат Александр Бондарь заявил, что проект решения о перераспределении бюджета должен быть оспорен.