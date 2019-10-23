В Николаеве группа вымогателей хотела «выбить» из бизнесмена несуществующий долг – их задержал спецназ

В Николаеве 23 октября спецназ полиции и спецподразделение СБУ «Альфа» задержали группу лиц, которые могут быть причастны к вымогательству у местного бизнесмена.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собеседник в Нацполиции.

Группа мужчин пришла на встречу с бизнесменом в гриль-баре «Каспий» на улице Строителей. По предварительной информации, от предпринимателя требовали несуществующий долг в 8 тысяч долларов. Во время «стрелки» в заведение ворвался спецназ, который задержал подозреваемых.

В задержании принимали участие детективы Следственного управления ГУНП в Николаевской области и сотрудники СБУ – оперативники отдела защиты нацгосударственности.

Сейчас в кафе проводят следственные действия, часть участников «стрелки» вывели на улицу, часть оставили в кафе, некоторых спецназ уложил на пол. Также изъяли деньги, которые вымогали подозреваемые.

Напомним, что ранее в Николаеве при получении взятки в ₴40 тысяч задержали члена комиссии Госфонда поддержки фермеров.