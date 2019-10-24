Полиция сообщила подробности задержания банды вымогателей в Николаеве

В полиции рассказали подробности задержания подозреваемых в вымогательстве денег с николаевского предпринимателя.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Как известно, в среду вечером, 23 октября, детективы полиции и сотрудники СБУ со спецназом задержали нескольких человек в гриль-баре «Каспий» на улице Строителей за вымогательство 8 тысяч долларов США с местного бизнесмена.

В полиции отметили, что трех злоумышленников в возрасте от 23 до 37-ми задержали при передаче части требуемой суммы – 5 тысяч долларов США. Полицейские установили, что указанные лица требовали деньги за решение искусственно созданной конфликтной мситуации.

Также в счет долга злоумышленники незаконно завладели транспортным средством пострадавшего. У них правоохранители изъяли денежные средства и два пистолета, один из которых был зарегистрирован.

Личности задержанных установлены - сейчас один из них является фигурантом уголовного производства.

Во время обысков по месту жительства злоумышленников полицейские изъяли две единицы охотничьего оружия и боеприпасы.

По данному факту проводится расследование по части 2 статьи 189 Уголовного кодекса Украины («Вымогательство»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Продолжаются дальнейшие следственные действия, в результате которых возможна дополнительная квалификация события.

Напомним, что ранее в Николаеве во время задержания банды рэкетиров спецназ СБУ открыл огонь и двое вымогателей скрылись.