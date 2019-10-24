На Одесчине женщина украла мобильный телефон у девочки с ДЦП

В Беляевском районе Одесской области в сельском магазине женщина украла мобильный телефон у девочки с ДЦП.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Одесской области.

В магазине, увидев в коляске девочку с телефоном, одесситка некоторое время крутилась вокруг, отвлекая ее внимание, а когда девочка отложила гаджет в сторону - забрала его и быстро ушла прочь. Все это зафиксировали камеры видеонаблюдения.

«Я оставила дочь всего на несколько минут - отошла к кассе купить воды. Чтобы она не плакала, оставила свой мобильный. Ребенок не двигается и имеет проблемы со зрением, а музыка на телефоне ее успокаивает. Когда же вернулась, глазам не поверила, - мобильника не было. А когда поняла, что его украли, была шокирована», - рассказала мать девочки.

Гаджет полицейские изъяли. С подозреваемой сейчас проводят следственные действия. За совершенное 44-летней женщине грозит до трех лет лишения свободы - такое максимальное наказание предусмотрено частью 1 статьи 185 Уголовного кодекса.

«Циничность этого поступка не оставила равнодушным никого из наших сотрудников. Особенно, когда мы нашли злоумышленницу и выяснили, что она и сама - мать троих детей, а телефон украла, потому что якобы «выпила лишнего», - отметили в полиции.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области двое взрослых ограбили 7-летнюю девочку.