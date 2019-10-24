На Херсонщине суд приговорил к двум годам тюрьмы врача, из-за действий которого умер трехлетний ребенок

Каховский горрайонный суд вынес обвинительный приговор в отношении заведующего отделением Каховской центральной райбольницы, который при исполнении обязанностей допустил ряд нарушений, которые привели к смерти трехлетнего ребенка.

Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Херсонской области.

В феврале 2016 года в Каховскую ЦРБ госпитализировали трехлетнего мальчика с диагнозом «острый аппендицит», однако во время операционного вмешательства ребенок умер из-за ненадлежащего выполнения медицинским работником своих профессиональных обязанностей, выразившегося во введении превышенной дозы лекарств.

Действия обвиняемого квалифицировали по части 2 статьи 140 («Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником») Уголовного кодекса Украины.

Несмотря на то, что в ходе судебного разбирательства врач-анестезиолог категорически не признавал своей вины и пытался избежать уголовной ответственности, прокурор предоставил суду неопровержимые доказательства того, что именно из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи наступила смерть ребенка.

Врачу назначили наказание в виде лишения свободы на 2 года и запрета заниматься врачебной деятельностью на срок 3 года.

Ранее сообщалось, что на Одесчине отдали под суд врача, у которого умер пациент с переломом носа.