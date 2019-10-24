Погибшие 39 человек, чьи тела нашли в грузовике в Англии, были мигрантами из Китая

Все 39 человек, найденные в грузовике в английском Эссексе, были гражданами Китая.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на «Sky News».

Жертвы, среди которых были мужчины, женщины и подросток, были обнаружены в промышленном парке Waterglade рано утром в среду.

Бельгийские власти утверждают, что контейнер, в котором нашли тела, был доставлен в Британию из порта Зеебрюгге в 2,49 по местному времени во вторник. Министерство иностранных дел Болгарии сообщило, что грузовик Scania был зарегистрирован в Варне, на черноморском побережье страны, по названию компании, принадлежащей гражданину Ирландии.

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что его страна не имеет «никакой связи» с грузовиком, кроме его регистрации, и транспортное средство не въезжало в страну с 2017 года.

Находка перекликается с инцидентом в Дувре в 2000 году, когда 58 китайцев были также найдены мертвыми в контейнере.