Кабмин разрешил признавать свидетельства о рождении и смерти, выданные на оккупированной части Донбасса

Кабинет министров Украины 23 октября урегулировал процедуру рассмотрения документов, подтверждающих факт рождения или смерти человека на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.

Кабмин принял постановление «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 9 января 2013 № 9». Постановление разработано в связи с принятием Закона Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях…».

Законом предусмотрено, что деятельность вооруженных формирований Российской Федерации и оккупационной администрации в Донецкой и Луганской областях противоречит нормам международного права, является незаконной, а любой изданный в связи с такой деятельностью акт является недействительным, кроме документов, подтверждающих факт рождения или смерти.

- Правительство… ввело механизм подтверждения подлинности медицинских справок, выданных на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей соответствующими учреждениями здравоохранения и судебно-медицинскими учреждениями… Для защиты неотъемлемых прав человека учет отдельных документов, выданных оккупационными властями, является допустимым. При этом тот факт, что соответствующие документы принимаются во внимание, абсолютно не означает признания оккупационной власти. Для нас важно наполнять реальным содержанием положения Конституции Украины, по которым человек признается высшей ценностью, а государство отвечает перед человеком за свою деятельность, - пояснил министр юстиции Украины Денис Малюська.

Вопрос о подтверждении фактов рождения и смерти на территории, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, будет рассматривать специально созданная комиссия. Она будет инструментом для того, чтобы за каждым обращением выяснить действительные обстоятельства дела и выдать соответствующее заключение, которое будет служить основанием для регистрации рождения или смерти.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине запустят в тестовом режиме приложение, которое может заменить водительское удостоверение и техпаспорт.