«Разворовали предприятие»: Депутат Бондарь обвинил начальника облавтодора в том, что он сдавал технику фирме, которая выигрывала их тендеры

Депутат Николаевского областного совета Александр Бондарь заявил, что обратится в правоохранительные органы из-за действий директора «Николаевского облавтодора» Дениса Харлана.

Об этом он сообщил в четверг, 24 октября, в ходе общего заседания двух комиссий – комиссии по вопросам инфраструктуры и комиссии по вопросам бюджета Николаевского областного совета, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

В ходе обсуждения вопроса работы «Николаевского облавтодора», депутат Александр Бондарь поинтересовался у Дениса Харлана, является ли он партнером фирмы «Мостдорбуд». Харлан ответил, что они сотрудничают – в частности, облавтодор передал «Мостдорбуд» свою техническую базу с разрешения «Укравтодора». Комментируя это, Бондарь сообщил, что облавтодор передал фирме 50 единиц техники. Имея эту технику «Мостдорбуд» четыре месяца выигрывал тендеры на те виды работ, которые обычно делает облавтодор.

— Коллеги зафиксируйте, что арендуется только одна база. И как тяжело облавтодору выживать, в этом тяжелом состоянии, потому, что их управление инфраструктуры ущемляет. (…) Облавтодор с подписью Харлана, передал обществу с ограниченной ответственностью «Мостдорбуд» хороших 50 единиц техники и имущества движимого, недвижимого. «Мостдорбуд» на протяжении четырех месяцев все тендера, которые должен был выиграть «Облавтодор» по эксплуатации, по мелкому, текущему ремонту, выигрывает «Мостдорбуд». На тех площадях, где должен было делать работу «Облавтодор». И по честности порядочности и заботе о коллективе, о государственном предприятии у меня большой вопросительный знак, - сказал Бондарь.

Денис Харлан Александр Бондарь

После этого депутат заявил, что подаст заявление в правоохранительные органы, обвинив Харлана в том, что он разворовал предприятие.

— Более того, я вас информирую, я в ближайшие дни поставлю в известность о вашей целой группе лиц правоохранительные органы, и я напишу заявление об открытии уголовного производства. Потому что там уже все вырисовывается, вы просто разбазарили, разворовали государственное предприятие. Я официально заявляю, - сказал Бондарь.

После перепалки с депутатом Вадимом Олабиным Денис Харлан с возмущением сказал, что таким образом предприятие выживало.

— Вы уничтожили облавтодор, забрали деньги! Я пытаюсь как-то выжить, даю технику на услуги! (…) Взяли технику, провели работы, заплатили деньги за услуги. О чем вообще разговор?! – сказал Харлан.

Напомним, в 2016 году управление защиты экономики при Главном управлении Национальной полиции Украины в Николаевской области открыло уголовное производство по факту вымогательства взятки директором ГП «Николаевский облавтодор» Вячеславом Шуличенко.

Также напомним, что задолженность по зарплате работникам ГП «Николаевский облавтодор» составляла 9 миллионов гривен. Кроме того, ведомство не заплатило налогов на 8 миллионов. На момент начала 2019 года сотрудникам облавтодоров Николаевской области выплатили задолженность по зарплате в сумме семи миллионов из десяти. Остальные три обещали выплатить до конца февраля.

В свою очередь, исполняющий обязанности начальника Службы автомобильных дорог Николаевской области Андрей Максименко заявил, что «Облавтодоры» нужны только для уборки снега.

В июле 2018 года после назначения экс-руководителя Службы автодорог Днепровской области и ранее судимого Николая Родионова на пост начальника ГП "Николаевский облавтодор", у ведомства снова новый руководитель – экс-начальник Терновского ДЭУ (Дорожно-эксплуатационного участка) Александр Шевченко.

5 сентября 2019 года стало известно, что дочернее предприятие «Николаевский облавтодор» возглавил Денис Харлан, до этого работавший начальником в районных филиалах.