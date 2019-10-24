В Николаеве мошенники выманили у пенсионерок крупные суммы денег и золотые украшения

За прошедшие сутки в Центральный отдел полиции поступили два сообщения от местных жительниц 78-ми лет о том, что они стали жертвами мошенников.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В первом случае к пенсионерке пришли домой неизвестные женщины, и под предлогом обмена старых купюр иностранных валют на новые завладели 4650 долларов и двумя золотыми кольцами.

Вторая женщина перевела на банковский счет злоумышленника 11 тысяч гривен, таким образом пытаясь помочь своему сыну, который якобы попал в беду.

67-летняя жительница Ингульского района также пострадала от действий мошенников. Из её слов, полицейским стало известно, что через интернет женщина намеревалась купить двигатель для автомобиля, и перевела на счет афериста 30 тысяч гривен, так и не получив товар - с «продавцом» долгое время отсутствовала связь.

Следователи по указанным фактам начали уголовные производства по признакам части 1 и 2 статьи 190 Уголовного кодекса Украины («Мошенничество»). Санкции предусматривают наказание от наложения штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан до лишения свободы на срок до трех лет. Продолжаются следственные действия.

Ранее сообщалось, что жители Николаевщины за сутки обогатили аферистов на 88 тысяч гривен.