Николаевские патрульные задержали водителя «Skoda», которую угнали в Киеве – ему почти удалось сбежать

В Николаеве в четверг, 24 октября, патрульные полицейские остановили автомобиль, который числился в угоне в столице.

Об этом сообщают в патрульной полиции Николаева.

Около 16:00 на служебный планшет инспекторам поступила информация о срабатывании системы «Гарпун» - в город заехал автомобиль «Skoda», который числится в угоне в Киеве.

Один из нарядов полиции находясь вблизи парка Победы заметил указанный автомобиль. Требование об остановке водитель автомобиля проигнорировал и, пытаясь уйти от патрульных, заехал на прилегающую территорию парка, бросил авто и скрылся в неизвестном направлении.

Во время отработки прилегающей территории патрульные заметили подозрительный автомобиль «BMW, который двигался со стороны парка. Остановив его, они увидели, что на пассажирском месте находился именно водитель разыскиваемой машины. Мужчину задержали и передали следователям для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала банду угонщиков элитных автомобилей, которая действовала по всей стране.