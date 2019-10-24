Прокуратура вручила подозрение депутату Очаковского горсовета за самовольное обустройство причала и трату на это ₴100 тысяч из бюджета

Прокуратура в четверг, 24 октября, вручила подозрение депутату Очаковского городского совета за самовольное строительство причала в акватории Черного моря.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

«Досудебным расследованием установлено, что в мае 2017 года подозреваемый, находясь в должности начальника одного из коммунальных предприятий г. Очаков, злоупотребляя своим служебным положением, умышленно, с целью получения неправомерной выгоды, самовольно занял особенно ценную земельный участок акватории Черного моря и незаконно осуществил на этом участке строительство гидросооружения (причала)», – говорится в сообщении.

Для осуществления указанного строительства чиновник незаконно присвоил из местного бюджета средства в размере 100 тысяч гривен.

Действия депутата квалифицировали по части 2, 4 статьи 197-1, части 1 статьи 364, части 1 статьи 366 Уголовного кодекса Украины, то есть как злоупотребление служебным положением, служебный подлог, самовольное занятие земельного участка в отношении земельных участков особо ценных земель и самовольное строительство сооружения на самовольно занятом земельном участке.

Расследование продолжается.

По информации «Преступности.НЕТ» речь идет о депутате горсовета от «Батьківщини» Алексее Омельченко, который ранее возглавлял коммунальное предприятие «Очаковская коммунальная служба благоустройтва».

В ноябре 2017 года он как директор КП подписал договор с николаевской фирмой «Гидротехмонтаж» о поточном ремонте причала за почти 101 тысячу гривен. Директором и владельцем ООО «Гидротехмонтаж» является Валерий Решетников.