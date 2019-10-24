В Запорожье неизвестный ранил ножом ромскую активистку, она в реанимации

В Запорожье, в подъезде дома по улице Европейской неизвестный 23 октября нанес 24-летней девушке ножевое ранение и скрылся с места происшествия.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Запорожской области.

Полиция устанавливает личность и местонахождение злоумышленника. Пострадавшая госпитализирована в больницу. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

По информации главы Ассоциации национальных меньшинств Запорожской области Науфаля Хамдани, напали на активистку Анжелику Белову. Девушка является руководительницей общественной организации «Запорожский ромский центр «Лачо Дром» и женой запорожского общественника, лидера организации «Антикорупційний рух Запоріжжя» Константина Белова. После нападения её доставили в реанимацию.

«Нападение было совершено средь бела дня. Преступник после долгого преследования напал на Анжелику в подъезде и нанес удар ножом в область сердца… Анжелика пришла в себя, операция прошла успешно. Доктора говорят, что всё будет хорошо», - сообщил активист.

Напомним, что ранее в Запорожье неизвестные жестоко избили молотками экс-главу антикоррупционной комиссии ОГА.