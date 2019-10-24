В Киеве чиновники ОГА незаконно сдавали в аренду государственное помещение и нажились более чем на ₴200 миллионов, – СБУ

Бывших должностных лиц Киевской областной госадминистрации СБУ совместно с прокуратурой города Киева разоблачила на сделке с недвижимостью в столице, из-за которой бюджет потерял более 200 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что четыре начальника разных времен одного из департаментов ОГА совместно с должностными лицами коммунального предприятия организовали коррупционный механизм обогащения на государственном имуществе.

За 1 гривну в год, начиная с 2000 года, чиновники передали коммунальному предприятию в аренду дом в центре Киева площадью почти 2 тысячи квадратных метров. Затем недвижимость сдавали в субаренду коммерсантам по рыночной стоимости. Разница направлялась не в госбюджет, а присваивалась фигурантами дела.

Ревизии, проверки и экспертизы документации показали злоупотребления чиновников и подтвердили убытки государства в размере более 232 миллионов гривен.

Во время следственных действий правоохранители, в частности, изъяли документацию, подтверждающую незаконную передачу дома в субаренду фирме жены одного из фигурантов дела.

Сейчас четырем экс-руководителям департамента ОГА объявлено о подозрениях в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 367 («Служебная халатность») Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

Напомним, как в Николаеве в начале июля гороно просило ООО «Колледж прессы и телевидения» добровольно освободить помещение, отмечая, что договор аренды истек, а также, что за пользование им платилась всего цена гривна за год. При этом в управлении образования отмечали, что предлагали частному колледжу помещение взамен.

Также сообщалось, что гороно Николаева обратилось в прокуратуру за помощью с выселением колледжа прессы и телевидения из школы №37.