СБУ задержала в Бердянске «черных риелторов», которые заставляли инвалидов и пенсионеров переписывать на них свое жилье

В Запорожской области СБУ задержала главарей группировки «черных риелторов», которые угрозами и насилием отбирали жилье у граждан.

Об этом сообщили в пресс-центр Службы безопасности Украины.

Организаторами группы были двое жителей Бердянска. Они под видом риелторов подыскивали среди местных жителей одиноких пенсионеров и инвалидов, от которых требовали согласия на переоформление их домов на подставных лиц. В случае отказа законных владельцев переписать свое имущество, участники группировки применяли к ним физическое и психологическое давление.

В общем задокументировано девять фактов незаконного завладения имуществом граждан на общую сумму 150 тысяч долларов США.

К примеру, злоумышленники похитили местного пенсионера, которого вывезли за 50 километров от Бердянска в арендованное здание, где насильственно его удерживали. Другого потерпевшего фигуранты производства оформили на принудительное лечение в городской противотуберкулезный диспансер

Во время спецоперации сотрудники СБУ освободили похищенных людей и задержали организаторов группы.

Во время проведения обысков по месту жительства злоумышленников изъято незарегистрированное огнестрельное и травматическое оружие, большое количество паспортов, договоров и других документов, подтверждающих противоправную деятельность.

Дом, в котором злоумышленники насильно удерживали потерпевших Помещения дома, где находились заложники

Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления и решается вопрос об избрании меры пресечения.

В рамках уголовного производства по части 2 статьи 146 («Незаконное лишение свободы или похищение человека») и части 4 статьи 190 («Мошенничество») Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, в том числе должностных лиц, причастных к незаконной деятельности. Также осуществляются мероприятия по возврату отобранного имущества законным владельцам. Разоблачение злоумышленников проводилось совместно с полицией.

Напомним, как в Беларуси казнили двух фигурантов дела «черных риэлторов».