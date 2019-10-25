Киевские налоговики изъяли косметики на 20 миллионов гривен – утверждают, что она была контрабандной

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В Киеве сотрудники налоговой милиции во время обысков изъяли косметические товары общей стоимостью более 20,1 миллиона гривен и 1,6 миллиона гривен наличными.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы Украины.

В ГФС говорят, что разоблачили схему импорта в Украину товаров вне таможенного контроля. Отмечается, что установлена группа лиц, которая использовала подконтрольные предприятия и физических лиц-предпринимателей и создала схему перемещения на таможенную территорию Украины парфюмерии, косметических средств, брендовой одежды, обуви и игрушек.

«Перемещение товаров осуществлялось международными почтовыми отправлениями путем уменьшения партий товара, который реализовывался через интернет-магазины», - сообщили в налоговой.

Напомним, что ранее СБУ пресекла канал контрабанды брендовой одежды и изъяла товара более чем на 100 миллионов гривен. 

Вадим Богданов

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