В Киеве неизвестный бросил гранату на территорию рынка

В ночь на пятницу, 25 октября, в Киеве на территории рынка Радосинь прогремел взрыв. В результате случившегося никто не пострадал.

Об этом сообщает Информатор.

Детонация произошла около 00:40. По словам сотрудника охранной фирмы «Шериф», которые приехали на сработку сигнализации, взрыв прогремел в проходе между МАФами. С фасада все было закрыто ролетом.

Злоумышленник зашел на территорию рынка и бросил взрывчатку. По информации правоохранителей, мужчина был один. По предварительным данным, это была граната. На месте остались осколки взрывного устройства. Среди них лежал и рычаг от гранаты.

От взрыва и осколков побились стекла в нескольких сооружениях. На месте работали экипажи полиции, взрывотехники и следственно-оперативная группа. Детали случившегося выясняют.