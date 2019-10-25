В Ленинском райсуде Николаева проведут подготовительное заседание по делу о двойном убийстве – Багирянца еще не доставили из СИЗО

Герасим Багирянц (фото из архива) В пятницу, 25 октября, в Ленинском районном суде Николаева состоится подготовительное заседание по делу о двойном убийстве под зданием суда.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

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Как известно, днем 30 января в Николаеве возле Ленинского районного суда, который расположен в здании бизнес-центра «Космос Плаза» произошло двойное убийство – семейную пару расстреляли из охотничьего самозарядного ружья. Позже стало известно, Багирянц был должен убитым 2,5 миллиона гривен. Он занял у семейства Беловых из Одессы эту сумму денег, а в качестве залога предоставил два жилых дома. В итоге деньги он им не вернул, а дома подарил своим сыновьям и еще одно женщине. Из-за этого Михаил Белов обратился в суд, который выиграл. Также выяснилось, что Герасим Багирянц и супруги Беловы были дальними родственниками.

1 февраля Центральный райсуд избрал Багирянцу меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

11:07 На заседание пришли родственники обвиняемого Герасима Багирянца и сестра погибшего - Галина Белова.

10:50 Заседание назначено на 10:00, однако самого Багирянца еще не доставили в суд из Николаевского следственного изолятора.

10:44 Отметим, что обвинение квалифицировало уголовное производство по пункту 1 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство двух лиц»). Системой документооборота определен состав суда, который рассмотрит это производство: Олег Кирильчук, Игорь Коваленко, Дмитрий Губницкий.

Напомним, как в Николаеве 18 сентября на АЗС обнаружили застреленными троих людей. В этот же день полицейские задержали подозреваемого в убийстве.