В Николаеве силовики провели спецоперацию и ликвидировали группу наркодельцов, которые занимались «закладками»

В четверг, 24 октября, в Николаеве в результате спецоперации николаевские правоохранители пресекли деятельность группы лиц, которые занимались бесконтактным сбытом психотропных веществ на территории города.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

Участие в спецоперации принимали следователи отдела по расследованию особо тяжких преступлений СУ ГУНП в Николаевской области (детективы) совместно с сотрудниками Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области с привлечением бойцов спецподразделения «Альфа» под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Организаторами наркобизнеса являются двое жителей областного центра в возрасте 19 и 21 год, ранее не судимые. Старший из задержанных сейчас является фигурантом аналогичного уголовного производства.

«Известно, преступники взаимодействовали с клиентами через созданные закрытык интернет-магазины в мобильном приложении Telegram под вымышленными «ник-неймами». Их рекламу, а также ассортимент товаров дельцы размещали на стенах зданий областного центра «руками» курьеров, среди которых были и несовершеннолетние лица», – говорится в сообщении.

При проведении ряда санкционированных обысков по месту жительства фигурантов производства и других причастных к противоправной деятельности лиц полицейские изъяли и направили на проведение экспертизы вещественные доказательства, в частности, уже расфасованные и подготовленные для сбыта «закладки», деньги, средства связи и другое.

Кроме того, по месту жительства одного из фигурантов правоохранители обнаружили парник с незаконными посевами наркорастений.

«Члены группы были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Им сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 307 УК Украины («Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка и пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт психотропных веществ»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде от шести до десяти лет заключения с конфискацией имущества. В ближайшее время подозреваемым будет избрана мера пресечения», – отметили в ведомстве.

Досудебное следствие по уголовному производству продолжается. Правоохранители устанавливают круг всех причастных к противозаконному бизнесу лиц. Решается вопрос о предоставлении квалификации действий соучастников дельцов. По результатам проведенных следственных действий и экспертиз будет решен вопрос о дополнительной квалификации.

Напомним, ранее в Киеве полиция задержала владельца крупного интернет-магазина наркотиков. Тогда правоохранители изъяли «продукции» на 10 миллионов гривен.