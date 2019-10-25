В дорогом киевском отеле задержали иностранного хакера, которого разыскивало ФБР

В Киеве полиция задержала 32-летнего иностранца, которого подозревают в хищении 6 миллионов долларов со счетов американских финансовых учреждений.

Об этом сообщили в департаменте киберполиции Украины.

Расследование преступной деятельности иностранца началось еще в 2010 году сотрудниками Федерального бюро расследований и Службы расследования финансовых преступлений США. В 2019 году в Украину поступил запрос о предоставлении международно-правовой помощи по розыску и задержанию хакера.

Сейчас мужчину подозревают в незаконном вмешательстве в работу компьютерных систем, похищении и отмывании денег в особо крупных размерах и в мошенничестве. Полицейские задержали злоумышленника в одном из самых дорогих столичных отелей, где он временно проживал. Решается вопрос о выдаче задержанного США.

Напомним, что ранее киберполиция обнаружила в Николаеве хакера, который занимался взломом интернет-магазинов и веб-сервисов.