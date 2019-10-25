Генпрокуратура остановила расследование дела снайпера «Омеги», подозреваемого в убийстве активиста на Майдане

Генеральная прокуратура остановила расследование уголовного производства в отношении снайпера Дмитрия Хмеля, бывшего бойца спецназа «Омега», подозреваемого в убийстве активиста Евромайдана в Киеве.

Об этом сообщает «Левый берег» со ссылкой на «Українськi Новини» и материалы суда.

Отмечается, что расследование дела было остановлено в августе.

«16 августа 2019 постановлением следователя в уголовном производстве, согласованным прокурором, досудебное расследование в уголовном производстве остановлено на основании п.3 ч.1 ст.280 Уголовно-процессуального кодекса Украины, в связи с имеющейся необходимостью выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества. В частности в Швейцарскую Конфедерацию направлен запрос от 12 июня 2019 о международной правовой помощи», - говорится в тексте ходатайства.

На данное время выполнение указанного запроса о международной правовой помощи компетентными органами Швейцарии продолжается. Защита Хмеля попыталась обжаловать остановку расследования, но 21 октября суд отказал ей в этом. Подозреваемый по решению суда обязан находиться под ночным домашним арестом до 28 ноября и носить электронный браслет контроля.

Напомним, Хмель был задержан почти через пять лет после преступления из-за длительной экспертизы оружия, которая закончилась только 16 октября 2018 года. Он подозревается в убийстве активиста, театрального режиссера Александра Храпаченко на улице Институтской 20 февраля 2014 года. По версии следствия Хмель выстрелил из своей снайперской винтовки в безоружного митингующего за баррикадой и убил его. Сам Хмель отрицает свою вину.