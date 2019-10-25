В Харькове бандиты устроили «разборки» – один человек застрелен, второй подорвался на гранате

В Харькове произошла перестрелка возле супермаркета на улице Клочковской.

Об этом сообщает издание «Vgorode».

Двое неизвестных стреляли из оружия в двух мужчин. Автомобиль, на котором злоумышленники скрылись, найден неподалеку от места преступления. Он подожжен.

По информации «Суспільного», стрельбу открыли около 12:00. По словам директор Центра экстренной медпомощи Виктора Забашты, в результате перестрелки погиб один человек. 30-летний мужчина получил огнестрельные ранения в грудь и скончался в машине скорой помощи. Еще один человек ранен, его состояние не критическое.

Позже возле Южного вокзала подорвался мужчина, который, по информации «Депо Харьков», мог участвовать в перестрелке. По информации «NewsRoom», неизвестные стреляли в Георгия Исакова, более известного под кличкой «Жора», который имеет отношение к криминальным кругам. На его жизнь покушаются не в первый раз.

«Жора с бандой сидели в кафе в «Восторге», и там, судя по всему, между ними началась перепалка, которая вылилась в перестрелку на парковке. Убитый в перестрелке – Владимир Борох, известный как «Тайсон», правая рука Жоры. Сам Жора сейчас в 4-й больнице с проникающим ранением в грудь. Машину, на которой приехал один из участников уже нашли сожженной. Один из участников успел переместиться к вокзалу, где был замечен полицейскими и подстрелен. С собой у него было несколько гранат, одна из которых взорвалась, оторвав ему голову», - сообщают в соцсетях.

Раненного Георгия Исакова называют другом террориста Евгения Жилина, который возглавлял группировку «Оплот» и был убит в 2016 году в Москве.