Участник перестрелки в Харькове подорвал себя гранатой, когда за ним погнались полицейские

В Харькове мужчина, который может быть причастен к перестрелке, в которой погиб один человек, при приближении к нему патрульных подорвал себя гранатой.

Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Валерий Сокуренко, передает «Kharkiv Today».

Как известно, в Харькове 25 октября произошла перестрелка возле супермаркета на улице Клочковской. Двое неизвестных стреляли из оружия в двух мужчин. Автомобиль, на котором злоумышленники скрылись, найден неподалеку от места преступления. Он подожжен. По информации СМИ, неизвестные стреляли в Георгия Исакова, более известного под кличкой «Жора», который имеет отношение к криминальным кругам.

При виде полицейских подозреваемый подорвал себя неустановленным взрывным устройством.

– Полиция преследовала злоумышленника и на Новой Баварии, когда полицейские догнали, патрульные полицейские достали оружие, оголили оружие, он достал гранату и подорвал себя. Ну, так мы думаем, что он подорвал себя, у него еще было четыре гранаты Ф-1, оборонительные гранаты мощные, которые он мог использовать и пистолет еще при себе оставался, - сказал Сокуренко.

По словам главы Нацполиции в Харьковской области мужчина был ранее судим, родом из Горловки, какое-то время он проживал в Харькове.

– Нам важно выйти на заказчиков этого убийства, потому что такое ощущение, что киллер заказчиков боялся больше, чем полицию. Вместо того, чтобы сдаться патрульным, он подорвал себя. Все-таки это не был несчастный случай, я думаю, что он это сделал сознательно, - добавил Сокуренко.

По данным соцсетей, в результате взрыва мужчине оторвало голову.