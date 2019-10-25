Российский солдат-срочник застрелил восемь сослуживцев – причиной этого называют нервный срыв

В Забайкальском крае России военнослужащий устроил стрельбу по сослуживцам.

Об этом сообщает «Сноб».

Трагедия произошла в воинской части в поселке Горный. Военнослужащий, предположительно, солдат-срочник, открыл огонь по сослуживцам, находясь в карауле. По одним данным, семеро погибли, еще двое госпитализированы.

Как уточняют в Минобороны, погибших – восемь. Открывший огонь военнослужащий задержан. По предварительным данным, поступившим с места происшествия, причиной действий военнослужащего мог стать нервный срыв, который был вызван личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы.

Напомним, что ранее российскому солдату дали пожизненное заключение за жестокое убийство семьи в Армении.