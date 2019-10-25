Стали известны данные погибшего и раненного во время перестрелки в Харькове – они проходили по делу об убийстве экс-депутата Госдумы РФ

Расстрелянным в Харькове оказался фигурант дела об убийстве экс-депутата Государственной Думы Российской Федерации Дениса Вороненкова Владимир Борох («Тайсон»).

Об этом на своей странице в Facebook написала журналист Ирина Ромалийская.

Она отметила, что Борох является братом гражданской жены обвиняемого в убийстве экс-депутата Госдумы Александр Лося. В рамках дела об убийстве их уже задерживали в 2017 году, однако отпустили спустя сутки.

«Второй раненый - Георгий Исаков («Жора»). Он также фигурировал в деле об убийстве Дениса Вороненкова на этапе следствия. Исаков - в больнице, жив. Также в местных СМИ его называли другом Евгения Жилина. Основателя «Оплота» Жилина, напомню, убили в Москве в 2016 году», – написала она.

В то же время, адвокат Святослав Пархоменко написал, что Борох проходил по делу в качестве свидетеля.

Как известно, в Харькове 25 октября произошла перестрелка возле супермаркета на улице Клочковской. Двое неизвестных стреляли из оружия в двух мужчин. Автомобиль, на котором злоумышленники скрылись, найден неподалеку от места преступления. Он подожжен. По информации СМИ, неизвестные стреляли в Георгия Исакова, более известного под кличкой «Жора», который имеет отношение к криминальным кругам. Один из участников стрельбы, пытаясь скрыться от полицейских, подорвал себя гранатой.