За экс-нардепа Микитася, которого арестовал Антикоррупционный суд, внесли 80 миллионов гривен залога

За экс-депутата Верховной Рады и застройщика Максима Микитася, подозреваемого в организации коррупционной схемы с квартирами для Нацгвардии, внесли 80 миллионов гривен залога.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на адвоката Микитася Павла Козлова.

- Вчера внесли за него залог. Его родные. Сегодня утром я подал документы, и сегодня он должен выйти.

Адвокат не смог уточнить, кто именно из родственников вносил залог, отметив, что видел только справку, что средства внесены не от юрлица, а от близких родственников.

Микитася подозревают в завладении имуществом Нацгвардии на сумму более 81 миллиона гривен. 22 октября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда арестовала Максима Микитася до 14 ноября и увеличила залог в качестве альтернативы от 5,5 до 80 миллионов гривен. По словам прокурора, в материалах дела есть несколько разговоров Микитася с разными людьми о возможности убийства свидетеля и одного из подозреваемых.