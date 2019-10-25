На Николаевщине 13-летняя девочка забеременела после связи со своим отчимом

В Кривоозерском районе Николаевщины социальная служба проверяла условия проживания семьи, состоящей на учете, и обнаружила, что 13-летняя девочка беременна.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Во время общения служащие увидели явные признаки беременности у 13-летней девочки, о чем сразу сообщили в полицию. По словам малолетней, она имела половую связь с отчимом. Мать утверждает, что дочь скрывала, что отцом ребенка является отчим.

Сейчас полицейские начали уголовное производство по части 2 статьи 155 Уголовного кодекса Украины («Половые сношения с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»), что наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет. Сейчас следователи общаются с отчимом малолетней.

Напомним, что ранее в Николаеве 15-летняя девушка оставила месячную дочь на пьяную бабушку и уехала на две недели. После этого соцслужбы забрали ребенка из семьи.