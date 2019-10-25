В Николаеве грабитель через окно влез в квартиру пенсионерки на втором этаже и забрал телефон

В Николаеве полиция задержала ранее судимого мужчину по подозрению в грабеже пенсионерки в ее квартире.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Преступление произошло 10 октября поздно вечером, о чем 57-летняя женщина заявила в полицию. Через открытое окно балкона грабитель влез в квартиру потерпевшей, расположенную на втором этаже многоэтажки по проспекту Корабелов, и на глазах домовладелицы схватил ее мобильный телефон и убежал.

Правоохранители разыскали 25-летнего грабителя - ранее судимого за имущественные преступления жителя Донецкой области, который летом освободился из мест лишения свободы.

Телефон пенсионерки злоумышленник успел сдать в ломбард, однако правоохранители его изъяли и вернули владелице

Сейчас продолжается расследование уголовного производства, начатого по части 3 статьи 186 Уголовного кодекса Украины («Грабеж, соединенный с проникновением в жилище»). Санкция статьи предусматривает до восьми лет заключения.

Также полицейские проверяют причастность мужчины к совершению аналогичных преступлений.

25 октября суд избирал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, как в Николаеве вор проник через окно в квартиру и, пока хозяева спали, украл деньги.