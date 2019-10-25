В Николаеве задержали двух подозреваемых в торговле амфетамином

В Николаеве 23 октября сотрудники Центрального отдела полиции задержали двух местных жителей возрастом 34 и 44 года, которые подозреваются в торговле наркотиками.

Об этом сообщили в Николаевской местной прокуратуре №1.

«Руководствуясь корыстным мотивом и преследуя цель незаконного обогащения, они незаконно сбывали на территории областного центра амфетамин. Непосредственно при задержании у злоумышленников изъяли около 1,5 грамма психотропного вещества, которые они пытались реализовать», - сообщили в прокуратуре.

Им сообщили о подозрении по части 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств»).

Напомним, что в Николаеве силовики провели спецоперацию и ликвидировали группу наркодельцов, которые занимались «закладками».