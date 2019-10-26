Воспитательнице, которая в первомайском детском саду заклеивала малышам рот скотчем, грозит до пяти лет лишения свободы

В Первомайске полиция объявила о подозрении воспитательнице детсада, которая заклеивала детям рот скотчем. Такое наказание они применяла к шести детям.

Об этом сообщают в Первомайском отделе полиции Главного управлении Нацполиции Николаевской области.

Напомним, что ранее в управление по делам детей Первомайского горсовета поступило коллективное обращение от родителей воспитанников старшей группы одного из дошкольных учебных заведений о том, что 30-летняя работница детсада издевается над детьми. Об этом родителям рассказали дети, пожаловавшись на то, что воспитатель заклеивает им рот скотчем, считающий, что те плохо себя ведут.

Во время проведения первоочередных следственных действий полицейские ювенальщики майор полиции Сергей Миндьо и капитан полиции Оксана Корсун провели ряд необходимых мероприятий, направленных на доведение или опровержении вины воспитательницы.

Пообщавшись со всеми родителями маленьких воспитанников группы детского сада, ювенальщики обнаружили шесть пятилетних малышей, среди которых одна девочка и пять мальчиков, в отношении которых воспитательница применяла свои специфические меры воздействия.

При процессуальной поддержке местной прокуратуры злоумышленнице сообщили о подозрении в совершении шести преступлений по части 2 статьи 126 Уголовного Кодекса Украины («Побои и истязания»), за которые подозреваемой грозит наказание от ограничения к лишению свободы на срок до пяти лет. Сейчас следственные действия продолжаются.

Ранее сообщалось, что на Житомирщине воспитательница детсада снимала со спящих детей украшения и сдавала их в ломбард.