На Одесчине неизвестный поджег автомобиль таможенника

В Одесской области на территории автостоянки одного из предприятий горел припаркованный автомобиль.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Одесской области.

«В Черноморский отдел полиции поступило сообщение о возгорании транспортного средства, припаркованного на территории предприятия. На месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются подробные обстоятельства происшествия», - говорится в сообщении.

По словам представителя ГУ, произошел поджог, передаёт УНН. Около 16:00 неизвестный подбежал к автомобилю «Subaru Tribeca», припаркованному на улице Промышленной.

«Камера зафиксировала, как мужчина что-то выливает на транспортное средство, убегает и сразу вспыхивает огонь», - сказал представитель, отметив, что пламя перекинулось на припаркованный рядом Mersedes Sprinter с рентгеновским сканером Rapiscan, который принадлежит Одесской таможне.

В Одесской таможне подтвердили факт произошедшего, уточнив, что иномарка принадлежит одному из руководителей поста «Черноморский» Вячеславу Харченко. По данным представителя таможни, пламя повредило рентгеновскую установку.

«Оплавились пластиковые составляющие, другие детали», - сказал представитель таможни, отметив, что по предварительным данным ключевые узлы сканера не повреждены и установка подлежит восстановлению.

Ранее сообщалось, что