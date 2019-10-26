В Одессе иностранец во время драки убил местного жителя и своего земляка, ещё один человек в тяжелом состоянии в больнице

В Одессе иностранец во время драки нанёс ножом смертельные ранения двоим людям. Ещё одного человека госпитализировали в тяжелом состоянии.

Об этом сообщают в Приморском отделе полиции в Одессе.

Ночью на Греческой площади иностранцы начали конфликт с тремя одесситами, которые после вечеринки возвращались домой. Словесная перепалка переросла в драку, во время которой один из правонарушителей достал из кармана нож и начал наносить им удары. Размахивая ножом, он даже не заметил, как нанес ранения не только одесситам, но и своему земляку.

В ходе столкновения были травмированы три человека. От полученных ранений двое из них умерли: 28-летний местный житель - на месте происшествия, а 21-летний иностранец - в медицинском учреждении. Еще один пострадавший 30-летний одессит сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Приморского отдела полиции по горячим следам установили и задержали 24-х, 26-ти и 28-летнего правонарушителей. Их действия квалифицированы как умышленное убийство (часть 2 статьи 115), покушение на убийство (статья 15, часть 1 статьи 115) и хулиганство (часть 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины).

Всем трем фигурантам объявили о подозрении, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Максимальное наказание, предусмотренное законом за совершенное, - пожизненное лишение свободы. Следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что в Одессе иностранец ворвался в отдел полиции, размахивая ножом, и требовал его застрелить.