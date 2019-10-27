За заммэра Днепра, которого задержали за подозрения в присвоении почти ₴30 миллионов, внесли более 600 тысяч залога

За заместителя городского головы Днепра Михаила Лысенко внесли залог более 600 тысяч гривен.

Об этом Украинским новостям сообщил источник в правоохранительных органах, передает «Левый берег».

Ранее сообщалось, что заместителя городского головы - директора департамента благоустройства и инфраструктуры Днепровского горсовета взяли под стражу в связи с подозрением в присвоении 29,5 миллионов гривен бюджетных средств, выделенных на ремонт Нового моста в городе Днепр.

Сообщается, что залог внесли друзья и родственники Лысенко сразу после избрания меры пресечения. В СИЗО он не был.

Отмечается, что Лысенко собирается выйдет на работу уже в понедельник, 28 октября.

Напомним, городской голова Днепра Борис Филатов договорился с Президентом Владимиром Зеленским, что подаст в отставку, если Центральный мост, реконструкция которого началась в 2017 году, не отремонтируют до 14 сентября. Отмечалось, что если работы закончат в срок, Зеленский приедет на открытие моста.

7 сентября в Днепре, после окончания капитального ремонта, открыли Центральный мост, который стал объектом «спора» между Президентом Зеленским и мэром города Борисом Филатовым.

Позже, подчиненных мэра Днепра, которых подозревают в хищении почти 30 миллионов гривен на ремонте моста, объявили в розыск.