В доме бывшего вице-губернатора Харьковщины провели обыск – ему вменяют причастность к многомиллионным хищениям

Прокуратура Харьковской области сообщила о подозрении бывшему заместителю председателя местной ОГА (в 2015-2019 годах), который, находясь в должности директора одного из департаментов администрации, совершил служебное преступление.

Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В течение 2014-2015 годов при реализации государственной программы по реконструкции очистных сооружений Харьковская ОГА заключила договор с фирмой на работы в Малоданиловском поселковом совете на общую сумму более 20 миллионов гривен.

При выполнении указанных работ предприятие-подрядчик с целью завладения государственными средствами установило оборудование, которое не соответствовало техническим стандартам, и завысило стоимость материалов в несколько сотен раз. Общая сумма ущерба составила более 18 миллионов гривен. Обвинительный акт в отношении должностных лиц предприятия-подрядчика направили в суд.

Установлено, что к нанесению ущерба привели преступные действия директора департамента, который халатно отнесся к возложенным на него обязанностям, согласовал соответствующую проектно-сметную документацию и принял выполненные работы. Устанавливаются другие должностные лица, причастные к хищениям бюджетных средств.

Судя по опубликованным фото, полиция провела обыски в доме у бывшего вице-губернатора. Сайт «Медиапорт» уточняет, что речь идет об экс-заместителе главы ОГА Евгении Шахненко. Его подозревают по части 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины («Служебная халатность»).

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве чиновники ОГА незаконно сдавали в аренду государственное помещение и нажились более чем на ₴200 миллионов.