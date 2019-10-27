Пьяный житель Киевщины пытался убить своего знакомого гранатой, но сам на ней подорвался

В Броварском районе Киевской области 60-летний мужчина пытался убить своего знакомого гранатой, но сам получил тяжелые ранения.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области.

В полицию поступило сообщение, что мужчина хотел убить своего односельчанина и взорвал гранату. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Выяснилось, что мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, ночью пытался проникнуть в дом своего знакомого. Хозяин мгновенно среагировал и вытолкнул его на улицу. Это и спасло жизнь владельцу дома и его семье.

Граната взорвалась уже во дворе. Пострадали 39-летний владелец дома, которого доставили в больницу, и нападавший, который сейчас находится в спецпалате медицинского учреждения. При осмотре места происшествия изъяли осколки от гранаты РГД-5.

Напомним, что ранее в Николаеве мужчина за продажу гранат и более тысячи патронов получил год условно.