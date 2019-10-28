Возле Николаевской мэрии нашли тело мужчины с ножевыми ранениями

В Николаеве в понедельник, 28 октября, недалеко от здания мэрии нашли труп.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

На спине у мужчины были множественные ножевые ранения, также травма головы. В карманах убитого нашли окурки.

Его личность уже установили. На месте работает следственно-оперативная группа.

Обновлено в 09:11. Тело мужчины, которого убили после примерно полуночи, нашел уборщик.

По имеющейся информации, погибший часто выпивал и после употребления алкоголя мог проявлять агрессию

Ранее сообщалось, что возле Николаева нашли труп мужчины – для установления его личности проведут ДНК-экспертизу.